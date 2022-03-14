Упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу весом 120 кг

Упавший в Загребе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нес авиабомбу весом 120 кг, которая взорвалась в образовавшейся после удара о землю воронке.

Упавший в Загребе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нес авиабомбу весом 120 кг, которая взорвалась в образовавшейся после удара о землю воронке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье национальное телевидение HRT, ссылаясь на источник в министерстве обороны Хорватии.

По его словам, следы, обнаруженные на беспилотнике, свидетельствуют о том, что вес бомбы мог составлять до 120 кг. "Но когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошел под землей. Если бы она (бомба) ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими", - отметил источник в военном ведомстве.

В свою очередь в комментарии телевидению министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что среди фрагментов БПЛА имеются отдельные элементы... "Но остается еще много вопросов", - сказал он.