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    Упавшее дерево привело к энергетическому коллапсу в Пуэрто-Рико

    Без света остаются около 840 тысяч человек

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В двух городах, расположенных в восточной части Пуэрто-Рико, почти миллион жителей остались без света.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, причиной стало падение дерева.

    "Это дерево, которое упало на линии электросети в Кайей, что вызвало перебои в электроснабжении от Манати до Ябукоа, двух городов в восточной части Пуэрто-Рико", - пояснили представители энергетической компании AEE.

    По предварительным данным, без света остаются около 840 тысяч человек.

    Кроме того, была нарушена работа международного аэропорта и легкого метро.

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