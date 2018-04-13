Упавшее дерево привело к энергетическому коллапсу в Пуэрто-Рико

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В двух городах, расположенных в восточной части Пуэрто-Рико, почти миллион жителей остались без света.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, причиной стало падение дерева.

"Это дерево, которое упало на линии электросети в Кайей, что вызвало перебои в электроснабжении от Манати до Ябукоа, двух городов в восточной части Пуэрто-Рико", - пояснили представители энергетической компании AEE.

По предварительным данным, без света остаются около 840 тысяч человек.

Кроме того, была нарушена работа международного аэропорта и легкого метро.