Уоррен Баффетт покинет пост главы холдинга Berkshire Hathaway

Один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт сообщил, что до конца года покинет пост гендиректора холдинга Berkshire Hathaway.

Один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт сообщил, что до конца года покинет пост гендиректора холдинга Berkshire Hathaway.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC , его преемником станет вице-президент компании Грег Абель.

"Думаю, в конце года придет время Грегу возглавить компанию. Я сообщу об этом совету директоров и сопровожу это своей рекомендацией в отношении Абеля, дам им время обдумать все , и на следующей встрече через несколько месяцев мы примем решение в соответствии с мнением 11 директоров. Думаю, они все единогласно поддержат это предложение. Значит, в конце года Грег станет генеральным директором Berkshire Hathaway", - сказал он.

94-летний Баффетт отметил, что продолжит оставаться в курсе дел компании и выразил надежду на то, что "время от времени сможет быть ей полезен".