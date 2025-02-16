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Уолтц: Украинский конфликт невозможно урегулировать на поле боя

Уолтц: Украинский конфликт невозможно урегулировать на поле боя Украинский конфликт не может быть завершен в результате боевых действий, потребуется дипломатическое урегулирование.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 21:13
Уолтц: Украинский конфликт невозможно урегулировать на поле боя

Украинский конфликт не может быть завершен в результате боевых действий, потребуется дипломатическое урегулирование.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Президент [США Дональд] Трамп четко заявляет, что этому необходимо положить конец. Есть ряд ключевых условий, которые будут определять ход переговоров. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение войны. Во-вторых, она не может быть окончена на поле боевых действий", - сказал он.

Уолтц добавил, что третьим фактором станет обсуждение "изменения структуры помощи", предоставляемой США Украине.

"Что касается долгосрочных гарантий безопасности, во главе этих усилий должна стоять Европа", - подчеркнул он.

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