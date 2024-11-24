Уолтц: Трамп будет работать с действующей администрацией по вопросу Украины

Команда избранного президента США Дональда Трампа будет уже в этом году работать с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта в Украине.
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"Трамп дал ясно понять о необходимости прекращения этого конфликта, будь то соглашение или перемирие. Необходимо вести обсуждение о том, как усадить обе стороны за стол переговоров, а также о параметрах сделки. Это именно то, над чем мы будем работать с действующей администрацией до января и после", - сказал он.
Уолтц добавил, что уже провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и подчеркнул, что противникам США не удастся извлечь выгоду из переходного периода.
В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется мирного урегулирования украинского кризиса еще до своей инаугурации.