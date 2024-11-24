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Уолтц: Трамп будет работать с действующей администрацией по вопросу Украины

Уолтц: Трамп будет работать с действующей администрацией по вопросу Украины Команда избранного президента США Дональда Трампа будет уже в этом году работать с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта в Украине.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 23:18
Уолтц: Трамп будет работать с действующей администрацией по вопросу Украины

Команда избранного президента США Дональда Трампа будет уже в этом году работать с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу Fox News член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Флорида, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Трамп дал ясно понять о необходимости прекращения этого конфликта, будь то соглашение или перемирие. Необходимо вести обсуждение о том, как усадить обе стороны за стол переговоров, а также о параметрах сделки. Это именно то, над чем мы будем работать с действующей администрацией до января и после", - сказал он.

Уолтц добавил, что уже провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и подчеркнул, что противникам США не удастся извлечь выгоду из переходного периода.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется мирного урегулирования украинского кризиса еще до своей инаугурации.

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