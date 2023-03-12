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Уоллес может упустить шанс стать генсеком НАТО

Уоллес может упустить шанс стать генсеком НАТО Великобритании нужно значительно увеличить расходы на оборону, иначе у главы британского Минобороны Бена Уоллеса не останется шансов стать следующим генеральным секретарем НАТО.
Другие страны
12 марта 2023 г. 00:49
Уоллес может упустить шанс стать генсеком НАТО

Великобритании нужно значительно увеличить расходы на оборону, иначе у главы британского Минобороны Бена Уоллеса не останется шансов стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Telegraph.

По сведениям источников издания в альянсе, "все заметили, что Уоллес говорил о расходах на оборону". Если он не добьется увеличения этих расходов, то, скорее всего, следующий генеральный секретарь НАТО "будет из другого места", отметили они.

Газета отмечает, что Франция бы предпочла, чтобы следующим генсеком альянса стал кто-нибудь из стран Евросоюза.

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Версия на азербайджанском языке Ben Uolles NATO-nun Baş katibi olmaq şansını itirə bilər

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