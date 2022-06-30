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Уоллес: Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна из Украины

Уоллес: Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна из Украины Британия может направить самолеты для патрулирования маршрутов, по которым будут продвигаться судна с украинским зерном.
Другие страны
30 июня 2022 г. 00:28
Уоллес: Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна из Украины

Британия может направить самолеты для патрулирования маршрутов, по которым будут продвигаться судна с украинским зерном.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, разведывательные самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могли бы патрулировать районы Черного моря. Это будет возможно в случае, стороны конфликта достигнут договоренности о вывозе украинского зерна по морю.

Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может состоять в "разведке и наблюдении за безопасностью".

При этом он отметил, что вероятность отправки британских военных кораблей в Черное море не рассматривается.

"Мы не собираемся посылать наши корабли в Черное море, так как это означало бы, что мы должны попросить Турцию снять блокаду", - заявил министр.

Отметим, что турецкие власти заблокировали пролив Босфор для военных кораблей.

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