Университет в Оклахоме закрыт из-за сообщений о вооруженном человеке

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Баптистский Университет Оклахомы, расположенный в американском городе Шони (штат Оклахома), временно закрыт после сообщений о нахождении на территории учебного заведения вооруженного человека. Информации о произведенных выстрелах или о пострадавших пока не поступало, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Многочисленные сотрудники полиции находятся на территории кампуса, пытаясь найти подозреваемого.

Университет был основан в 1910 году, в настоящий момент там обучаются около 2 тыс. студентов.