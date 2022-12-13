United Airlines закупит у Boeing 200 новых самолетов

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines приобретет 100 дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов Boeing 787 Dreamliner и 100 узкофюзеляжных Boeing 737 MAX.

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines приобретет 100 дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов Boeing 787 Dreamliner и 100 узкофюзеляжных Boeing 737 MAX.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителей перевозчика.

Стоимость самолетов по каталожным ценам составляет около $43 млрд. По данным агентства, Boeing 787 должны быть поставлены в период с 2024 по 2032 год в рамках программы по замене старых менее энергоэффективных Boeing 767 и Boeing 777. Эксплуатироваться самолеты будут на дальнемагистральных маршрутах.

Одновременно представители авиакомпании заявили, что ранее объявленная закупка 45 Airbus A350 будет отложена как минимум до 2030 года. Одной из основных причин такого решения является стремление перевозчика унифицировать свой флот, чтобы позволить компании быстрее развиваться.

В Boeing заявили, что закупка со стороны авиакомпании является крупнейшим заказом на Boeing 787 с момента начала производства этой модели.