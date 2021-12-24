United Airlines отменила более 100 рейсов из-за нехватки персонала

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines отменила в канун Рождества более 100 рейсов из-за нехватки персонала, вызванной распространением омикрон-штамма коронавируса и ростом заболеваемости COVID-19.

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines отменила в канун Рождества более 100 рейсов из-за нехватки персонала, вызванной распространением омикрон-штамма коронавируса и ростом заболеваемости COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении компании.

Компания сообщила, что примет меры для перебронирования билетов.

Предшествующие Рождеству дни являются, по оценкам Управления транспортной безопасности США, наиболее загруженными в плане пассажиропотока, равно как и 2 и 3 января, когда жители страны возвращаются домой после новогодних праздников, проведенных в гостях или на отдыхе.