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Uniper: объявление «Газпромом» форс-мажора нарушает обязательства

Uniper: объявление «Газпромом» форс-мажора нарушает обязательства Руководитель германской энергетической компании Uniper SE Клаус-Дитер Маубах заявил, что энергоконцерн считает нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
22 июля 2022 г. 20:32
Uniper: объявление «Газпромом» форс-мажора нарушает обязательства

Руководитель германской энергетической компании Uniper SE Клаус-Дитер Маубах заявил, что энергоконцерн считает нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик «Газпром» не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. «Газпром» на прошлой неделе - четыре недели спустя после нарушения поставок - объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с «Газпромом», - заявил Маубах.

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