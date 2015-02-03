Уничтожена часть нефтяного оборудования ИГ в Сирии

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ ВВС США и их союзников нанесли за последние сутки еще 14 ударов с воздуха по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке и Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов.

Бомбардировкам в САР были подвергнуты объекты ИГ в районе города Кобани на границе с Турцией, который практически освободили от радикалов отряды местных курдов. Неподалеку от города Эль-Хасака в результате авиаударов уничтожено нефтяное оборудование экстремистов.

Лагеря ИГ ликвидированы в Ираке в районе городов Мосул, Тель Афар и Фаллуджа.

С августа 2014 года международная коалиция во главе с США наносит авиаудары по позициям ИГ в Ираке, а с сентября - и в Сирии. В воздушных рейдах принимают участие как ряд стран Запада, так и самолеты Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Бахрейна.