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    Уничтожен один из лидеров "Аш-Шабаб"

    Убит боевик, который руководил силами боевиков в регионах Могадишо и Банадир

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ США заявили, что ликвидировали одного из высокопоставленных полевых командиров радикальной группировки "Аш-Шабаб".

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило Африканское командование ВС США.

    Согласно заявлению, удар по боевикам был нанесен на юге страны. В результате удара был ликвидирован Мухаммед Хуссейн, известный как Али Джабал (Ali Jabal). По данным военных, Али Джабал руководил силами боевиков в регионах Могадишо и Банадир и планировал нападения на сомалийскую столицу Могадишо. Сообщается, что потерь среди гражданского населения нет.

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