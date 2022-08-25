UNICEF доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины Janssen

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF) доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины от COVID-19 Janssen (Jcovden) в рамках международной инициативы COVAX.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF) доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины от COVID-19 Janssen (Jcovden) в рамках международной инициативы COVAX.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина, согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, вакцина распределена и доставлена в 21 область Украины и Киев.

Днепропетровская область, в частности, получила 10 тыс. доз, Харьковская – 6 тыс., Черновицкая – 5 тыс., Киевская и Львовская – по 4 тыс. дозы этой вакцины.

Доставка вакцины Janssen (Jcovden) стала возможна благодаря финансовой поддержке Великобритании.