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UNEP объявила лауреатов премии "Чемпионы Земли" за 2024 год

UNEP объявила лауреатов премии "Чемпионы Земли" за 2024 год Программа ООН по окружающей среде (UNEP) объявила шестерых лауреатов премии "Чемпионы Земли" за 2024 год.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 17:27
UNEP объявила лауреатов премии Чемпионы Земли за 2024 год

Программа ООН по окружающей среде (UNEP) объявила шестерых лауреатов премии "Чемпионы Земли" за 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, награда ежегодно вручается выдающимся личностям и организациям, чьи достижения способствуют защите окружающей среды.

В этом году акцент был сделан на восстановлении деградированных земель, повышении устойчивости к засухам и предотвращении опустынивания.

Среди лауреатов первый в истории Бразилии министр по делам коренных народов Соня Гуахахара. Она удостоена награды в номинации "Политическое лидерство".

Эми Бауэрс Кордалис, защитница прав коренных народов из США, получила награду в номинации "Вдохновение и действие", румынский экоактивист Габриэль Паун – "Вдохновение и действие", китайский ученый Лу Ци – "Наука и инновации", индийский эколог Мадхав Гадгил – "Достижение всей жизни".

В свою очередь египетская инициатива SEKEM удостоена награды в категории "Предпринимательское видение" за помощь фермерам в переходе к более устойчивому сельскому хозяйству.

Премия "Чемпионы Земли" является высшей экологической наградой ООН и присуждается с 2005 года новаторам из государственного и частного секторов, гражданского общества и научных кругов. На сегодняшний день награждено 122 лауреата.

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