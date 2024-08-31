Умеров: Увольнение командующего ВВС не связано с крушением F-16

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук был снят с должности не из-за крушения истребителя F-16.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук был снят с должности не из-за крушения истребителя F-16.

Как передает Report , об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью телеканалу CNN.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса (увольнение Олещука и крушение украинского F-16 - ред.)... На данном этапе я бы не стал их связывать", - сказал он.

Умеров также заявил, что Киев выясняет причины крушения самолета.

"Мы изучаем, что произошло. Мы также открыли это дело для наших партнеров, поэтому они также изучают и расследуют его вместе с нами", - добавил министр.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.