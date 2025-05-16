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Умеров: Украина способна продолжать борьбу, но мы хотим завершить войну

Умеров: Украина способна продолжать борьбу, но мы хотим завершить войну Украинцы могут и способны продолжать борьбу, но хотят завершения войны,.
Другие страны
16 мая 2025 г. 20:00
Умеров: Украина способна продолжать борьбу, но мы хотим завершить войну

Украинцы могут и способны продолжать борьбу, но хотят завершения войны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле.

 Умеров после переговоров подтвердил, что стороны обменялись мнениями относительно модальностей по прекращению огня.

"Нашим главным приоритетом были люди... Мы достигли соглашения об обмене 1000 людей. Это важное достижение, и это еще раз показывает, что мы сосредоточены на завершении этой войны. Второй целью было обсуждение прекращения огня. Мы обменялись мнениями относительно модальностей, и наши команды будут работать над обменом деталями", - сказал министр.

Ранее в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатами встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла этот запрос к сведению.

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