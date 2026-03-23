    Умеров сообщил о прогрессе на переговорах Украины и США во Флориде

    Состоявшийся во Флориде очередной этап переговоров между украинской и американской делегациями позволил добиться прогресса в согласовании позиций.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах.

    По его словам, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с обеспечением надежных гарантий безопасности, а также гуманитарную повестку, включая обмен пленными и возвращение граждан.

    Умеров отметил, что участникам переговоров удалось продвинуться в сближении позиций и сократить число нерешенных вопросов.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ходе нынешнего визита украинская делегация рассчитывает получить более четкие сроки проведения трехсторонней встречи с участием США и России. Он также подчеркивал важность продолжения диалога с американской стороной в узком формате на фоне решений Вашингтона по санкционному режиму в отношении российской энергетики.

    По словам Зеленского, Киев и Вашингтон продолжают работу над документами, касающимися урегулирования конфликта, гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва рассчитывает на продолжение трехсторонних консультаций после согласования графиков всеми участниками, прежде всего американской стороной.

    Напомним, что предыдущий раунд консультаций Россия - США - Украина прошел в Женеве 17-18 февраля.

