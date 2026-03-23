Умеров сообщил о прогрессе на переговорах Украины и США во Флориде

Состоявшийся во Флориде очередной этап переговоров между украинской и американской делегациями позволил добиться прогресса в согласовании позиций.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах.

По его словам, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с обеспечением надежных гарантий безопасности, а также гуманитарную повестку, включая обмен пленными и возвращение граждан.

Умеров отметил, что участникам переговоров удалось продвинуться в сближении позиций и сократить число нерешенных вопросов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ходе нынешнего визита украинская делегация рассчитывает получить более четкие сроки проведения трехсторонней встречи с участием США и России. Он также подчеркивал важность продолжения диалога с американской стороной в узком формате на фоне решений Вашингтона по санкционному режиму в отношении российской энергетики.

По словам Зеленского, Киев и Вашингтон продолжают работу над документами, касающимися урегулирования конфликта, гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва рассчитывает на продолжение трехсторонних консультаций после согласования графиков всеми участниками, прежде всего американской стороной.

Напомним, что предыдущий раунд консультаций Россия - США - Украина прошел в Женеве 17-18 февраля.