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Умеров: Помощь Украине по "датской модели" увеличится до 1,3 млрд евро

Умеров: Помощь Украине по "датской модели" увеличится до 1,3 млрд евро Умеров: Помощь Украине по "датской модели" увеличится до 1,3 млрд евро
Другие страны
5 июня 2025 г. 13:08
Умеров: Помощь Украине по датской модели увеличится до 1,3 млрд евро

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что оборонная поддержка Украины по "датской модели" увеличится до 1,3 миллиарда евро уже в 2025 году.

Как передает Report, об этом он написал в социальных сетях.

Как отметил глава украинского оборонного ведомства, первый транш – 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

"Это решение – результат нашего разговора с коллегой и другом Троэльсом Лундом Поульсеном, министром обороны Дании", – добавил он.

По словам министра, оборонная поддержка Украины по "датской модели" будет масштабироваться до 1,3 млрд евро уже в 2025 году.

"Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов", – добавил он.

Умеров также анонсировал новые стратегические решения для инвестиций украинских компаний в странах "Рамштайн" и развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине.

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Версия на английском языке Umerov: Defense support for Ukraine under 'Danish model' to scale up to 1.3B euros
Версия на азербайджанском языке Ukraynaya yardım 1,3 milyard avroya qədər artırılacaq

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