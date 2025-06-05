Умеров: Помощь Украине по "датской модели" увеличится до 1,3 млрд евро

Умеров: Помощь Украине по "датской модели" увеличится до 1,3 млрд евро

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что оборонная поддержка Украины по "датской модели" увеличится до 1,3 миллиарда евро уже в 2025 году.

Как передает Report, об этом он написал в социальных сетях.

Как отметил глава украинского оборонного ведомства, первый транш – 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

"Это решение – результат нашего разговора с коллегой и другом Троэльсом Лундом Поульсеном, министром обороны Дании", – добавил он.

По словам министра, оборонная поддержка Украины по "датской модели" будет масштабироваться до 1,3 млрд евро уже в 2025 году.

"Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов", – добавил он.

Умеров также анонсировал новые стратегические решения для инвестиций украинских компаний в странах "Рамштайн" и развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине.