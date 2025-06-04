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Умеров по итогам "Рамштайна": В 2025 году помощь по безопасности Украины достигнет беспрецедентных размеров

Умеров по итогам "Рамштайна": В 2025 году помощь по безопасности Украины достигнет беспрецедентных размеров Министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил о запланированном увеличении помощи по безопасности.
Другие страны
4 июня 2025 г. 22:37
Умеров по итогам Рамштайна: В 2025 году помощь по безопасности Украины достигнет беспрецедентных размеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил о запланированном увеличении помощи по безопасности.

Как передает Report, об этом Умеров написал в своем аккаунте в соцсети.

"Имеем значительные результаты - в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки", - сообщил он.

Так, Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных сил Украины.

Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. Бундестаг уже утвердил это решение. В пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине и передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро, в который входят противоминный корабль, катера и морские дроны.

Бельгия объявила долгосрочную инициативу по ежегодной помощи Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года, а также о передаче противоминного корабля.

Норвегия выделяет $700 млн на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, а также $50 млн в фонд NSATU Trust Fund.

Канада предоставит $45 млн на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

Швеция выделит 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

"Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Гили и министру Писториусу, за организацию этой встречи. Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого", - резюмировал Умеров.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что страны-участницы Контактной группы взяли на себя новые обязательства по оказанию Киеву помощи в размере нескольких миллиардов евро.

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