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Умеров: Киев намерен изучить российский меморандум об урегулировании

Умеров: Киев намерен изучить российский меморандум об урегулировании Киев изучит российский меморандум об урегулировании и отреагирует на изложенные в нем положения.
Другие страны
2 июня 2025 г. 19:04
Умеров: Киев намерен изучить российский меморандум об урегулировании

Киев изучит российский меморандум об урегулировании и отреагирует на изложенные в нем положения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий на пресс-конференции по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"Что касается российского документа, то мы должны с ним познакомиться, оценить. Будьте уверены, мы поделимся нашей реакцией на этот документ", - сказал он.

Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров уточнил, что на ознакомление с российским меморандумом у украинской делегации будет неделя.

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Версия на азербайджанском языке Umerov: Kiyev Rusiyanın nizamlanmaya dair memorandumunu öyrənmək niyyətindədir

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