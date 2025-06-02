Умеров: Киев намерен изучить российский меморандум об урегулировании

Киев изучит российский меморандум об урегулировании и отреагирует на изложенные в нем положения.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий на пресс-конференции по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.
"Что касается российского документа, то мы должны с ним познакомиться, оценить. Будьте уверены, мы поделимся нашей реакцией на этот документ", - сказал он.
Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров уточнил, что на ознакомление с российским меморандумом у украинской делегации будет неделя.