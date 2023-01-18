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Умерла старейшая жительница планеты

Умерла старейшая жительница планеты Старейшая жительница планеты, француженка сестра Андрэ (в миру Люсиль Рандон) умерла в ночь на вторник в возрасте 118 лет.
Другие страны
18 января 2023 г. 02:13
Умерла старейшая жительница планеты

Старейшая жительница планеты, француженка сестра Андрэ (Люсиль Рандон) умерла в ночь на вторник в возрасте 118 лет.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя дома престарелых, в котором жила сестра Андрэ.

По его данным, смерть наступила во сне.

Люсиль Рандон родилась во Франции 11 февраля 1904 года. Она была признана старейшей жительницей планеты 26 апреля 2022 года.

Рандон в молодости работала гувернанткой. Ее крестили в 26 лет, в 41 год она стала монахиней и работала в течение 28 лет в больнице города Виши, где помогала сиротам и старикам. В 1979 году поступила на службу в монастырь в Савойе. С 2009 года проживала в тулонском доме престарелых.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən yaşlı sakini vəfat edib

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