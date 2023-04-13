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Умерла создательница мини-юбок Мэри Куант

Умерла создательница мини-юбок Мэри Куант Британский дизайнер Мэри Куант, создавшая мини-юбки, умерла в четверг на 94-м году жизни.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 23:33
Умерла создательница мини-юбок Мэри Куант

Британский дизайнер Мэри Куант, создавшая мини-юбки, умерла в четверг на 94-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

"Мэри Куант сегодня утром мирно ушла из жизни у себя дома в графстве Суррей", - говорится в заявлении. Семья назвала ее "одним из наиболее международно признанных дизайнеров моды XX века и выдающимся первопроходцем свингующего Лондона". Этот термин относится к культурному направлению, зародившемуся в Великобритании во второй половине 1960-х годов и распространившемуся на моду, музыку, кино и телевидение.

В 1966 году Куант была удостоена ордена Британской империи. И хотя именно мини-юбки навсегда стали фирменным знаком ее стиля, лондонский Музей Виктории и Альберта на своем сайте признает отсутствие "окончательных свидетельств", которые могли бы указать на определенного человека, которому можно приписать создание этого предмета женской одежды.

В 2021 году британский режиссер Сэди Фрост сняла документальный фильм о жизни дизайнера под названием "Мэри Куант: мини-революция" (Quant).

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Версия на азербайджанском языке Məşhur modelyer 94 yaşında vəfat edib

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