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Умерла сестра революционера Эрнесто Че Гевары

Умерла сестра революционера Эрнесто Че Гевары Сестра революционера Эрнесто Че Гевары, архитектор и исследователь университета Буэнос-Айреса Селия Гевара де ла Серна умерла на 94-м году жизни во вторник.
Другие страны
20 июля 2023 г. 04:18
Умерла сестра революционера Эрнесто Че Гевары

Сестра революционера Эрнесто Че Гевары, архитектор и исследователь университета Буэнос-Айреса Селия Гевара де ла Серна умерла на 94-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила газета El País.

Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

"Я очень горжусь тем, что являюсь сестрой величайшего революционного лидера Латинской Америки, - говорила Селия Гевара де ла Серна. - Но жизнь очень быстротечна, и никто не может и не хочет ограничиваться культивированием памяти о легенде".

Сестра Че Гевары работала над урбанизацией северных районов Буэнос-Айреса. Помимо этого, она занималась решением некоторых социальных проблем.

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Версия на азербайджанском языке Фото Çe Gevaranın bacısı vəfat edib

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