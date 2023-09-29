О нас

Умерла самый пожилой из действующих сенаторов США

Умерла самый пожилой из действующих сенаторов США Самый возрастной из действующих сенаторов Конгресса США Дайэнн Файнстайн (демократка, от штата Калифорния) умерла в возрасте 90 лет.
Другие страны
29 сентября 2023 г. 18:01
Умерла самый пожилой из действующих сенаторов США

Самый возрастной из действующих сенаторов Конгресса США Дайэнн Файнстайн (демократка, от штата Калифорния) умерла в возрасте 90 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Axios.

По его данным, в последние годы она испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

После смерти законодателя число демократов в Сенате теперь временно составляет 50 человек. Однако и в такой ситуации за ними сохранится контроль над верхней палатой законодательного органа. При голосовании в Сенате, если голоса разделяются поровну, решающий голос имеет вице-президент США, которым сейчас является представитель Демократической партии Камала Харрис.

Теперь, согласно законодательству, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом должен назначить преемника Файнстайн на пост сенатора от своего штата.

В феврале законодатель, которая была первой женщиной, занявшей должность мэра Сан-Франциско, объявила, что не будет добиваться переизбрания на пост сенатора на выборах в 2024 году из-за ухудшения состояния здоровья. Весной ее госпитализировали на два месяца в связи с обнаружением опоясывающего лишая.

Последние годы Файнстайн сталкивалась с критикой со стороны своих однопартийцев из-за проблем с памятью. Так, многие коллеги сенатора в верхней палате законодательного органа жаловались журналистам, что она их не помнит.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
29 сентября 2023 г. 16:42
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
29 сентября 2023 г. 16:39
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
29 сентября 2023 г. 15:39
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
29 сентября 2023 г. 11:53
Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 11:37
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
28 сентября 2023 г. 16:43
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
28 сентября 2023 г. 16:19
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
27 сентября 2023 г. 20:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi