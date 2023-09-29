Умерла самый пожилой из действующих сенаторов США

Самый возрастной из действующих сенаторов Конгресса США Дайэнн Файнстайн (демократка, от штата Калифорния) умерла в возрасте 90 лет.

Самый возрастной из действующих сенаторов Конгресса США Дайэнн Файнстайн (демократка, от штата Калифорния) умерла в возрасте 90 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Axios.

По его данным, в последние годы она испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

После смерти законодателя число демократов в Сенате теперь временно составляет 50 человек. Однако и в такой ситуации за ними сохранится контроль над верхней палатой законодательного органа. При голосовании в Сенате, если голоса разделяются поровну, решающий голос имеет вице-президент США, которым сейчас является представитель Демократической партии Камала Харрис.

Теперь, согласно законодательству, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом должен назначить преемника Файнстайн на пост сенатора от своего штата.

В феврале законодатель, которая была первой женщиной, занявшей должность мэра Сан-Франциско, объявила, что не будет добиваться переизбрания на пост сенатора на выборах в 2024 году из-за ухудшения состояния здоровья. Весной ее госпитализировали на два месяца в связи с обнаружением опоясывающего лишая.

Последние годы Файнстайн сталкивалась с критикой со стороны своих однопартийцев из-за проблем с памятью. Так, многие коллеги сенатора в верхней палате законодательного органа жаловались журналистам, что она их не помнит.