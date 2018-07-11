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    Умерла "самая уродливая собака в мире"

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Английский бульдог по кличке Жа Жа, ставший в прошлом месяце победителем конкурса "Самая уродливая собака в мире", умер.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News.

    По словам владелицы собаки Меган Брейнард, девятилетий бульдог умер во сне.

    Конкурс "Самая уродливая собака в мире" прошел в Калифорнии 23 июня, победителем стал английский бульдог Жа Жа. В конкурсе приняли участие более 10 конкурсантов разных возрастов и размеров. Собаки "сражались" за приз в размере 1,5 тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк.

    Судьи учитывают не только внешность, но и "личность" собак. Конкурс проходит в городе Петалума каждый год.

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