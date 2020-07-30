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Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака

Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после диагноза.
Другие страны
30 июля 2020 г. 23:47
Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака

Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после диагноза.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает журнал National Geographic.

У проживающего в штате Нью-Йорк семилетнего пса Бадди в середине апреля появились симптомы затрудненного дыхания, а в начале июня Служба инспекции здоровья животных и растений минсельхоза США сообщила, что у животного выявлен коронавирус.

Ранее ветеринарная служба США сообщала, что коронавирус был обнаружен у тигра, льва и двух кошек.

Бадди скончался 11 июля. Его хозяева предоставили сотрудникам журнала медицинскую карту, из которой следует, что собака, вероятнее всего, страдала онкологическим заболеванием, что объясняет ее предсмертные симптомы.

Пока неясно, было ли онкологическое заболевание причиной нарушения иммунитета и последующего заражения COVID-19, или, наоборот, злокачественная опухоль стала следствием вируса. Ветеринары не исключают случайное совпадение во времени двух болезней.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da koronavirusa yoluxmuş ilk it öldü

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