Умерла мать Мелании Трамп

Мать бывшей первой леди США Мелании Трамп Амалия Кнавс умерла в возрасте 78 лет.

Мать бывшей первой леди США Мелании Трамп Амалия Кнавс умерла в возрасте 78 лет.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщила сама жена бывшего американского президента в социальной сети "X".

"С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной... Мы будем безмерно скучать по ней", - написала Мелания Трамп.

Причину смерти матери она не указала.

Как сообщает телеканал ABC, Кнавс умерла 9 января в штате Флорида. По его данным, у женщины долгое время наблюдались проблемы со здоровьем. The New York Times пишет со ссылкой на экс-президента США Дональда Трампа, что недавно Амалия Кнавс лечилась в больнице в Майами.