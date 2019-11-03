Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

В городе Женолье в Швейцарии скончалась французская актриса Мари Лафоре.

Как передает "Report", об этом сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.

Отмечается, что актриса скончалась через месяц после празднования 80-летия. Причины ее смерти не раскрываются.

Франко-швейцарская певица и актриса Майтена Мари Брижитт Думенак, известная под именем Мари Лафоре, родилась в городе Сулак-сюр-Мер во Франции в 1939 году.

Хотя ее карьера началась случайно - в 19 лет она выиграла в песенном конкурсе на радио, где заменяла заболевшую сестру, - уже через несколько лет к ней пришел громкий успех.

В 1960 году вместе с Аленом Делоном она снялась в картине режиссера Рене Клемана "На ярком солнце", ставшей первой экранизацией романа Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли". Первый же фильм принес актрисе популярность и много ролей в 60-х годах.Слава певицы к ней пришла в 1963 году вместе с ее первым хитом "Les vendanges de l'amour". Наибольшую же популярность ей принесли песня "Mon amour, mon ami", прозвучавшая в фильме Франсуа Озона "8 женщин", кавер-песня "Viens, viens" и ее самая известная композиция, по которой ее знает российский зритель, - "Manchester et Liverpool", мелодия которой долгое время звучала как заставка прогноза погоды в телепрограмме "Время", "Новости Первого канала" и "Другие новости".