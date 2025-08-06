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Умерла американская актриса Келли Мак

Умерла американская актриса Келли Мак Американская актриса Келли Мак, известная по ролям в сериалах, ушла из жизни в возрасте 33 лет.
Другие страны
6 августа 2025 г. 06:16
Умерла американская актриса Келли Мак

Американская актриса Келли Мак, известная по ролям в сериалах, ушла из жизни в возрасте 33 лет.

Как передает Report, об этом сообщил на своем сайте журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на семью актрисы.

По их информации, Мак умерла 2 августа в городе Цинциннати (штат Огайо) после продолжительной борьбы с глиомой центральной нервной системы.

Актерская карьера Мак началась в 2000-х годах. Больше всего она известна по ролям в сериалах "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead, 2010-2022) и "Медики Чикаго" (Chicago Med, 2015 - по наст. время). Последней работой актрисы была роль в полнометражном фильме "Юниверсал" (Universal, 2025).

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı aktrisa Kelli Mak vəfat edib

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