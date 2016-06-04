Скончался журналист-международник Фарид Сейфуль-Мулюков

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Москве на 86-м году ушел из жизни известный журналист-международник, востоковед-арабист, автор множества репортажей из разных стран мира, один из ведущих программ "Сегодня в мире" и "Международная панорама" Фарид Сейфуль-Мулюков, сообщает Report со ссылкой на "Вести.Ru".

С 1964 года он являлся политобозревателем Центрального телевидения и радиовещания. С конца 1960-х руководил корпунктом Советского телевидения и радио в Ливане, затем заведовал корпунктом в Швейцарии.

В свое время встречался с видными главами государств, такими как король Иордании Хусейн, палестинский лидер Ясир Арафат, руководители Афганистана Тараки и Наджибулла и легендарный Фидель Кастро.

Фарид Сейфуль-Мулюков является автором ряда книг, в том числе "Рождение Иракской республики", "Ирак вчера и сегодня", "Португальские колонии в Африке", "Репортажи с линии огня", и лауреатом Госпремии СССР за документальные фильмы об Афганистане.