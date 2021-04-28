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Умер участник полета на Луну Майкл Коллинз

Умер участник полета на Луну Майкл Коллинз Астронавт Майкл Коллинз, пилотировавший командный модуль на орбите Луны во время первой высадки космонавтов на ее поверхность, умер в возрасте 90 лет.
Другие страны
28 апреля 2021 г. 20:45
Умер участник полета на Луну Майкл Коллинз

Американский астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в первой лунной экспедиции корабля "Аполлон-11" в 1969 году, умер в возрасте 90 лет от рака.

Как передает Report, соответствующее заявление распространила в среду в Twitter его семья.

"Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком, - отмечается в заявлении. - Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи".

Спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.

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Версия на азербайджанском языке Aya ilk kosmik uçuşun iştirakçılarından biri vəfat etdi

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