Умер сын бывшего эмира Кувейта

Канцелярия эмира Кувейта объявила в воскресенье о смерти сына бывшего правителя эмирата, племянника нынешнего эмира шейха Насера Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Канцелярия эмира Кувейта объявила в воскресенье о смерти сына бывшего правителя эмирата, племянника нынешнего эмира шейха Насера Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство страны KUNA.

Представитель правящей семьи умер в возрасте 72 лет, меньше чем на три месяца пережив своего отца эмира Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который правил эмиратом с 2006 года и умер в США 29 сентября после продолжительной болезни на 92-м году жизни.

Как указали в канцелярии, похороны шейха Насера пройдут в понедельник.