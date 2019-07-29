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Умер старший брат саудовского короля

Умер старший брат саудовского короля
​Старший брат короля Саудовской Аравии Сальмана принц Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд скончался в возрасте 95 лет
© РИА "Новости"

Старший брат короля Саудовской Аравии Сальмана принц Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд скончался в возрасте 95 лет, сообщает Report со ссылкой на саудовское агентство SPA.

Согласно заявлению королевского двора Саудовской Аравии, прощание с покойным состоится сегодня в мечети "Масждид аль-Харам" ("Заповедная мечеть") в Мекке.

Отметим, что родившийся в 1923 году принц Бандар бен Абдель Азиз по собственному желанию не занимал никаких официальных постов в королевстве. Он был отцом нынешнего губернатора провинции Эр-Рияд принца Фейсала бен Бандара бен Абдель Азиза и министра национальной гвардии королевства Абдаллы бен Бандара бен Абдель Азиза.

В последние несколько лет принц Бандар бен Абдель Азиз тяжело болел.

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