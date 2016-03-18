Скончался старший представитель королевского дома Саудовской Аравии

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В возрасте 90 лет скончался принц Бандар бин Сауд бин Абд аль-Азиз аль-Сауд, один из сыновей второго короля Саудовской Аравии. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила пресс-служба королевского дома.

В последние годы жизни он тяжело болел.

Принц Бандар бин Сауд родился в 1926 году и был восьмым (по другим данным, десятым) сыном Сауда бин Абд аль-Азиза, который занимал королевский трон с 1953 по 1964 год.

На момент смерти принц Бандар был самым старшим представителем королевского дома Саудовской Аравии.

Напомним, что Саудовской Аравией до сих пор правили только сыновья первого короля, скончавшегося в 1953 году. Нынешний кронпринц Мухаммад бин Наиф стал первым представителем третьего поколения принцев, претендующих на трон.