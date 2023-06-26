Умер старейший лауреат Нобелевской премии

Джон Гуденоф, удостоенный Нобелевской премии по химии, умер в воскресенье на 101-м году жизни.

Джон Гуденоф, удостоенный Нобелевской премии по химии, умер в воскресенье на 101-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил Техасский университет в Остине на своем сайте.

"Наследие Джона как гениального ученого неизмеримо, его открытия улучшили жизнь миллиардов людей во всем мире", - заявил президент университета Джей Хартцелл, добавив, что Гуденоф был лидером на передовой научных исследований в течение долгого времени.

Причина смерти не называется.

Гуденоф, получивший самую престижную в мире научную награду в возрасте 97 лет за разработку литиевых батарей, разделил ее с британцем Стэнли Уиттинхэмом и японцем Акирой Ёсино. Он стал самым пожилым лауреатом Нобелевской премии за всю 118-летнюю историю ее присуждения.