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Умер создатель первого в США теста на COVID-19

Умер создатель первого в США теста на COVID-19 Американский исследователь Эндрю Брукс, создавший первый в США тест на коронавирус с использованием слюны пациента, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Другие страны
2 февраля 2021 г. 08:28
Умер создатель первого в США теста на COVID-19
Эндрю Брукс

Американский исследователь Эндрю Брукс, создавший первый в США тест на коронавирус с использованием слюны пациента, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Ратгерский университет, в котором работал ученый.

"Исследователь Эндрю Брукс, который возглавлял работу по созданию первого теста на COVID-19 по слюне и сыграл значительную роль в борьбе с пандемией, неожиданно скончался 23 января", - говорится в заявлении.

Сестра ученого Джанет Грин сообщила телеканалу CNN, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Тест на коронавирус с использованием слюны был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в начале мая 2020 года. Отмечалось, что новая технология самостоятельного сбора слюны в домашних условиях позволяет проводить более широкий анализ, чем при использовании стандартного метода с использованием мазков из носа и горла в медицинском учреждении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da koronavirus testinin ilk yaradıcısı vəfat edib

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