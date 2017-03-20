 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Умер создатель автомобиля "Нива"

    Церемония прощания пройдет 21 марта в Спасо-Преображенском соборе Тольятти

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» Петр Прусов, создавший внедорожник ВАЗ-2121 «Нива», умер в Тольятти в возрасте 75 лет, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Церемония прощания пройдет 21 марта в Спасо-Преображенском соборе Тольятти. Похороны состоятся на Тольяттинском городском кладбище.

    Петр Прусов работал на Волжском автомобильном заводе с 1970 года. Через два года его назначили ведущим конструктором проекта «Нива». Машина пошла в серию 5 апреля 1977 года, всего было выпущено более двух с половиной миллионов внедорожников. Позднее Прусов разрабатывал такие вазовские машины, как «Ока», автомобили серии «Самара», «Самара-2», ВАЗ-2123 Chevrolet-Niva и «Калина».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi