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Умер соучредитель Intel Гордон Мур

Умер соучредитель Intel Гордон Мур Один из основателей американской компании Intel Гордон Мур умер на 95-м году жизни.
Другие страны
25 марта 2023 г. 05:38
Умер соучредитель Intel Гордон Мур

Один из основателей американской компании Intel Гордон Мур умер на 95-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на заявление компании, являющейся ведущим поставщиком микропроцессоров, Мур ушел из жизни в окружении семьи в своем доме на Гавайях.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер отметил, что Мур определил технологическую отрасль своими знаниями и видением. "Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие", - добавил он.

Intel была основана в 1968 году Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Мур проработал в компании 38 лет - с 1968 по 2006 год.

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