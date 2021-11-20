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Умер сооснователь сети фастфуда Subway

Умер сооснователь сети фастфуда Subway Сооснователь сети ресторанов фастфуда Subway Питер Бак умер в возрасте 90 лет
Другие страны
20 ноября 2021 г. 16:25
Умер сооснователь сети фастфуда Subway

Сооснователь сети ресторанов фастфуда Subway Питер Бак умер в возрасте 90 лет. Как передает Report, об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании.

Смерть бизнесмена наступила в четверг, 18 ноября. Ее причины не называются.

Ставшую в будущем известной по всему миру сеть ресторанов быстрого питания основал в 1965 году 17-летний Фред Де Люка.

Сумму в размере 1000 долларов, необходимую для открытия первой закусочной под названием "Peteʼs Subway Submarines", одолжил ему именно Питер Бак, который был отцом друга Фреда.

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Версия на английском языке Subway’s last surviving founder Peter Buck dead at 90

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