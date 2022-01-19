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Умер самый старый мужчина в мире

Умер самый старый мужчина в мире Умер самый старый мужчина в мире, испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия.
Другие страны
19 января 2022 г. 02:51
Умер самый старый мужчина в мире
Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия

Умер самый старый мужчина в мире, испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

На момент смерти ему было 112 лет и 341 день. Гарсия стал рекордсменом в сентябре 2021 года. Ранее он раскрыл секрет своего долголетия фразой: "Живи спокойно и никому не вреди".

После себя он оставил семерых дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

Сейчас самым старым человеке на планете является жительница Японии Канэ Танака. 2 января 2022 года она отпраздновала 119-й день рождения.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən yaşlı kişisi vəfat edib

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