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Умер прототип героя Тома Хэнкса из фильма "Терминал"

Умер прототип героя Тома Хэнкса из фильма "Терминал" Иранский беженец, проживший 18 лет в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, скончался в субботу в аэропорту.
Другие страны
13 ноября 2022 г. 04:23
Умер прототип героя Тома Хэнкса из фильма Терминал

Иранский беженец Меран Карими Насери, вдохновивший Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал" о застрявшем в аэропорту пассажире, умер в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

Как передает Report, об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в администрации аэропорта, это произошло в полдень субботы.

"Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель", - заявил он.

Собеседник агентства уточнил, что Карими Насери, в отличие от вдохновленного его жизнью персонажа "Терминала", не был ограничен стенами аэропорта и мог спокойно выходить на улицу, поскольку обладал статусом беженца и видом на жительство во Франции. "Он никогда не был заперт в зоне посадки на рейсы, вопреки впечатлению, которое могла произвести кинокартина. Он всегда был в общественной зоне со стороны города и мог пойти, куда хочет. Его никогда не покидали на произвол судьбы, о нем заботились представители служб аэропорта", - пояснил источник.

Он также добавил, что у иранца не было проблем с деньгами: тот был обеспечен за счет гонораров, полученных благодаря фильму Спилберга. В то же время, по его словам, многолетний обитатель парижского аэропорта был не совсем психически здоров и считал, что у него якобы по-прежнему имеются проблемы с документами, поэтому он вновь возвращался в привычную ему среду обитания.

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Версия на азербайджанском языке “Şarl de Qoll” hava limanında 18 il yaşayan iranlı qaçqın dünyasını dəyişib

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