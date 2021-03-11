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Умер премьер-министр Кот-д'Ивуара

Умер премьер-министр Кот-д'Ивуара Премьер-министр Кот-д'Ивуара Амед Бакайоко скончался на 57-м году жизни
Другие страны
11 марта 2021 г. 00:14
Умер премьер-министр Кот-д'Ивуара
Амед Бакайоко

Премьер-министр Кот-д'Ивуара Амед Бакайоко скончался на 57-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Алассан Уаттара на своей странице в Twitter.

"С глубоким сожалением я должен объявить о смерти премьер-министра Амеда Бакайоко, который занимал посты главы правительства и министра обороны, в эту среду 10 марта 2021 года в Германии от рака", - говорится в заявлении президента.

Бакайоко в начале текущего месяца вылетел во Францию, где был помещен в одну из больниц Парижа. Однако его состояние ухудшилось и 6 марта он был перевезен в Германию для продолжения лечения.

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