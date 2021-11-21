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Умер последний немецкий участник движения Сопротивления во Франции

Умер последний немецкий участник движения Сопротивления во Франции Последний немецкий участник французского движения Сопротивления, которое боролось против фашизма во времена Второй мировой войны, Эрхард Штенцель умер в возрасте 96 лет.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 03:14
Умер последний немецкий участник движения Сопротивления во Франции

Последний немецкий участник французского движения Сопротивления, которое боролось против фашизма во времена Второй мировой войны, Эрхард Штенцель умер в возрасте 96 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в байк-клубе "Ночные волки", участники которого поддерживали дружеские связи с ветераном.

"Сегодня на 97-м году ушел из жизни немецкий ветеран-антифашист, настоящий и верный друг России Эрхард Штенцель. Он был последним немецким бойцом движения Сопротивления во Франции, сражавшегося против фашизма", - заявили в байк-клубе.

Уточняется, что ветеран проживал в городе Фалькензе. По информации байк-клуба, его военный путь начался в 1943 году, когда он был призван в Вермахт, но после он перешел на сторону партизанских отрядов Сопротивления из города Руан. Его отец был убит в концлагере Бухенвальд, потому что был противником фашистской идеологии. Нацисты заочно приговорили Штенцеля к смертной казни.

Также в байк-клубе подчеркнули, что Германия, несмотря на обращения общественности, не отметила заслуг ветерана. Однако "Ночные Волки Германии", изучая архивы, узнали, что Штенцель был награжден в мае 1954 года Крестом добровольцев Сопротивления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransa Müqavimət Hərəkatının sonuncu üzvü 96 yaşında vəfat edib

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