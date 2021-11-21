Умер последний немецкий участник движения Сопротивления во Франции

Последний немецкий участник французского движения Сопротивления, которое боролось против фашизма во времена Второй мировой войны, Эрхард Штенцель умер в возрасте 96 лет.

Последний немецкий участник французского движения Сопротивления, которое боролось против фашизма во времена Второй мировой войны, Эрхард Штенцель умер в возрасте 96 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в байк-клубе "Ночные волки", участники которого поддерживали дружеские связи с ветераном.

"Сегодня на 97-м году ушел из жизни немецкий ветеран-антифашист, настоящий и верный друг России Эрхард Штенцель. Он был последним немецким бойцом движения Сопротивления во Франции, сражавшегося против фашизма", - заявили в байк-клубе.

Уточняется, что ветеран проживал в городе Фалькензе. По информации байк-клуба, его военный путь начался в 1943 году, когда он был призван в Вермахт, но после он перешел на сторону партизанских отрядов Сопротивления из города Руан. Его отец был убит в концлагере Бухенвальд, потому что был противником фашистской идеологии. Нацисты заочно приговорили Штенцеля к смертной казни.

Также в байк-клубе подчеркнули, что Германия, несмотря на обращения общественности, не отметила заслуг ветерана. Однако "Ночные Волки Германии", изучая архивы, узнали, что Штенцель был награжден в мае 1954 года Крестом добровольцев Сопротивления.