Умер последний король Руанды Кигели V

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В США на 81 году жизни скончался последний король Руанды Кигели V, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он жил в льготном жилье в штате Виргиния. Настоящее имя короля — Жан-Батист Ндахиндурва. Он занял престол Руанды в 1959 году после кончины своего старшего брата. Однако уже в 1960 году он был свергнут с престола и уехал из страны, а еще через год в Руанде провозгласили республику и упразднили монархию.

Изгнанный Кигели предпринял попытку вернуть власть, но она провалилась. Бывший король в течение 20 лет скитался по Африке, затем попал в Америку и поселился в пригороде Вашингтона. Он стал основателем Благотворительного фонда Кигели V, который занимался помощью беженцам из Руанды.

Кигели не раз говорил, что хотел бы вернуться в родную страну – но только как король.