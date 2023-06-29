Умер последний человек, находившийся в бункере с Гитлером

В 94 года умер последний человек, который был свидетелем падения гитлеровской Германии в бункере Адольфа Гитлера - Иоганна Руф. Когда она работала на лидера нацистской Германии, ей было 15 лет.

В 94 года умер последний человек, который был свидетелем падения гитлеровской Германии в бункере Адольфа Гитлера - Иоганна Руф. Когда она работала на лидера нацистской Германии, ей было 15 лет.

Как передает Report со ссылкой на Newsweek, об этом сообщил журналист Виланд Гибель, работавший над ее мемуарами, увидевшими свет в 2017 году. Руф была помощницей в берлинском бункере, где Гитлер и многие нацистские чиновники провели свои последние дни.

"Руф работала с примерно 30 другими членами Союза немецких девушек с 27 апреля 1945 года и была одной из последних, кто видел шестерых детей главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, прежде чем их убили родители", – говорится в материале.

По словам Гибеля, сначала он неоднозначно относился к рассказу Иоганны Руф, потому что не "хотел содействовать нацистской пропаганде". Однако он считал важным изобразить события такими, какими они были в то время. Он отметил, что свидетельства Руф и других, кто был в бункере с Гитлером, опровергают все конспирологические теории, что лидер нацистской Германии каким-то образом мог выжить.

Журналист подчеркнул, что Иоганна Руф отрицала нацизм и отказалась перекладывать на кого-то другого ответственность за ее роль и причастность к режиму.