Умер первый официальный избиратель в Индии

Первый официальный избиратель в истории Индии Шьям Саран Неги умер в субботу утром в своем доме в северном штате Химачал-Прадеш в возрасте 106 лет. За свою долгую жизнь этот человек проголосовал на выборах разного уровня 34 раза.

Первый официальный избиратель в истории Индии Шьям Саран Неги умер в субботу утром в своем доме в северном штате Химачал-Прадеш в возрасте 106 лет. За свою долгую жизнь этот человек проголосовал на выборах разного уровня 34 раза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India.

Неги был школьным учителем в горной деревне Калпа, когда 5 октября 1951 года он отдал свой голос в ходе первых в истории независимой Индии всеобщих парламентских выборов, прошедших после того как страна получила независимость от Великобритании в 1947 году. Вся Индия голосовала в феврале 1952 года, но горные регионы голосовали раньше на пять месяцев, поскольку в феврале многие районы в горах отрезаны снегом. Неги стал тогда первым официально зарегистрированным избирателем, отдавшим свой голос в молодой стране и вписал тем самым свое имя в индийскую историю. Он также сагитировал прийти на голосование и своих односельчан. С тех пор Неги не пропускал ни одних выборов.

В последний раз первый официальный избиратель Индии проголосовал по почте 2 ноября 2022 года - он был слаб, чтобы ходить избирательный участок (голосование в этом штате на региональных выборах пройдет 12 ноября), и, как это разрешено в Индии, отправил заранее свой бюллетень.

Соболезнования по поводу кончины Неги выразил в субботу премьер-министр Нарендра Моди, выступая на предвыборном митинге в Сундернагаре в штате Химачал-Прадеш.