​Умер первый президент Гамбии

Первый президент независимой Гамбии Дауда Кайраба Джавара, управлявший страной более 20 лет, скончался на 96-м году жизни.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Twitter действующий президент Гамбии Адама Барроу:

"Мы с сожалением услышали новости об уходе из жизни бывшего президента Дауда К. Джавара, который скончался в возрасте 95 лет как политик-старейшина. Его смерть - это поистине огромная потеря как для нации, в частности, так и для человечества вообще".