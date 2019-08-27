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Умер первый президент Гамбии

​Умер первый президент Гамбии

Первый президент независимой Гамбии Дауда Кайраба Джавара, управлявший страной более 20 лет, скончался на 96-м году жизни.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Twitter действующий президент Гамбии Адама Барроу:

"Мы с сожалением услышали новости об уходе из жизни бывшего президента Дауда К. Джавара, который скончался в возрасте 95 лет как политик-старейшина. Его смерть - это поистине огромная потеря как для нации, в частности, так и для человечества вообще".

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