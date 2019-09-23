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Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83 году жизни. 

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье Германский аэрокосмический центр (DLR).

"Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера", - заявил глава DLR Паскаль Эренфройнд. - Он всегда выстраивал мосты между Востоком и Западом, выступал за использование космоса в мирных целях. Мы будем хранить этот посыл и руководствоваться им".

Зигмунд Йен 26 августа 1978 года стал первым немцем, который полетел в космос. Вместе с советским космонавтом Валерием Быковским он отправился на корабле "Союз-31" к орбитальной станции "Салют-6". Вернувшись на Землю, получил звания Героя Советского Союза и героя ГДР. После воссоединения ФРГ и ГДР сотрудничал с Германским аэрокосмическим центром, а также Европейским космическим агентством (ЕКА). До последнего времени проживал в населенном пункте Штраусберг под Берлином.

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