Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83 году жизни.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье Германский аэрокосмический центр (DLR).

"Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера", - заявил глава DLR Паскаль Эренфройнд. - Он всегда выстраивал мосты между Востоком и Западом, выступал за использование космоса в мирных целях. Мы будем хранить этот посыл и руководствоваться им".

Зигмунд Йен 26 августа 1978 года стал первым немцем, который полетел в космос. Вместе с советским космонавтом Валерием Быковским он отправился на корабле "Союз-31" к орбитальной станции "Салют-6". Вернувшись на Землю, получил звания Героя Советского Союза и героя ГДР. После воссоединения ФРГ и ГДР сотрудничал с Германским аэрокосмическим центром, а также Европейским космическим агентством (ЕКА). До последнего времени проживал в населенном пункте Штраусберг под Берлином.