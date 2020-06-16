Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".Накануне украинские СМИ сообщили, что у Алексея Порошенко произошел инсульт.
Партия выразила соболезнования всем родным и близким умершего, в том числе Петру Порошенко и его жене Марине.Алексею Порошенко недавно исполнилось 84 года. В 2009 году получил звание Героя Украины. Был депутатом Винницкого областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.